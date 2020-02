Mourinho su Eriksen: "Mi ha detto dall'inizio che non avrebbe firmato"

Il trasferimento all' è ufficiale già da qualche giorno ma l'addio di Christian Eriksen al era un'opzione più che credibile fin dal principio, da quando sono emerse le prime voci di un interessamento dei nerazzurri.

La conferma è arrivata dalle parole di José Mourinho che ha rivelato di conoscere da tempo il futuro del danese e di non averlo svelato solo perché c'era un accordo con lui per mantenere il riserbo sulla vicenda.

"Io e il club lo sapevamo da tempo, non abbiamo detto nulla a causa di un accordo morale con Eriksen: dal primo giorno in cui sono arrivato mi ha detto che non avrebbe firmato il rinnovo. Io e il presidente Levy abbiamo cercato di gestire al meglio la situazione, lui ha ottenuto una bella cifra nonostante la scadenza imminente del contratto".