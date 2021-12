Mourinho e il progetto Roma: "Vorrei lottare per altri obiettivi, ma sono contento di stare qui"

La Roma chiuderà il 17° turno di Serie A ospitando lo Spezia all'Olimpico. Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro i liguri allenati da quel Thiago Motta che lo 'Special One' ha allenato ai tempi del 'Triplete' interista:

"La gente pensa che io abbia conosciuto Thiago all'Inter, ma l'ho conosciuto quando era un ragazzino al Barcellona. Ogni tanto mi mandavano ad allenare la primavera e lì l'ho conosciuto. Ho tanti bei ricordi di lui, guardo i miei ex calciatori che hanno scelto questa carriera da allenatore e mi preoccupo di vedere quello che fanno. Ho tanto affetto per lui".

Le indicazioni di formazione: possibile conferma per il tandem Abraham-Borja Mayoral

"Hanno giocato bene a Sofia, ci mancano Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy e Perez e sono un'opzione, ma possono giocare anche Shomurodov e Felix. Abbiamo delle opzioni lì. Sono felici perché hanno segnato, spesso per un attaccante non basta giocare bene e per loro segnare ha dato fiducia".

Si va verso la conferma, quasi obbligata, della difesa a tre:

"È veramente difficile. Ora non ci sono tante possibilità di giocare a quattro in difesa perché abbiamo pochi esterni davanti, non abbiamo tante soluzioni. Non ci sono sostituti di Karsdorp e Vina".

Capitolo mercato di gennaio:

"Voglio chiarire che io non sono dispiaciuto del nostro mercato estivo, perché è stato di reazione ai nostri problemi. Non è che il club non mi ha voluto dare il centrocampista, che avevo individuato come un rinforzo necessario, ma per reagire ai problemi non abbiamo potuto fare tutto. Mi dispiace perché voglio sempre la miglior rosa possibile per competere al massimo, ma ho capito da subito le difficoltà.

"A gennaio vogliamo tutti fare qualcosa, ma non sarà un investimento grosso come quelli estivi. Se qualcosa si potrà fare, sarà per dare equilibrio alla rosa. Io, la dirigenza e la proprietà siamo tutti in linea".

Felix Afena-Gyan torna disponibile:

"Sì. Si è allenato con noi tre giorni e sarà convocato".

Il nuovo progetto Roma:

"Anche io vorrei guardare in panchina e come Simone Inzaghi vedere Correa, Vidal, Darmian, ma qui è una realtà diversa e mi piace lavorare così. Non è una critica, ma è solo un modo diverso di lavorare. Coi giovani si può solo lavorare, accettare gli errori come parte del processo di crescita e aspettare che i calciatori maturino. Io voglio chiarire un'ulteriore volta che ovviamente mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma sono contento di stare qui, in un progetto diverso dagli altri che ho avuto in carriera, ma sono molto contento. La sifda è difficile, ma sono molto contento".