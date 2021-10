Roma, Mourinho tiene il punto: ancora tribuna per Diawara, Mayoral, Reynolds e Villar

Mourinho non cambia idea. Ancora tribuna per Diawara, Mayoral, Reynolds e Villar in vista della trasferta infrasettimanale in casa del Cagliari.

José Mourinho tiene il punto. Il tecnico della Roma non cambia idea. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il portoghese ha deciso di mandare nuovamente in tribuna Bryan Reynolds, Amadou Diawara, Borja Mayoral e Gonzalo Villar in vista della trasferta infrasettimanale in casa del Cagliari. I quattro calciatori erano già stati mandati ad assistere alla gara dagli spalti dello stadio Olimpico in occasione della sfida di domenica scorsa contro il Napoli, terminata con un pareggio a reti inviolate. Nel corso della gara il portoghese ha effettuato solamente due cambi, avendo con sé in panchina prevalentemente ragazzi della Primavera. La decisione di mandare in tribuna i quattro calciatori era stata presa in seguito alla partita di Conference League in casa del Bodo/Glimt, clamorosamente persa dalla Roma con il risultato di 6-1. In campo nella sfida contro i norvegesi c'erano tra gli altri proprio Reynolds, Diawara, Mayoral e Villar. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata

Chi schierare al Fantacalcio nella 10ª giornata: tutti i consigli

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Rientra invece tra i convocati Marash Kumbulla. Anche l'albanese era stato protagonista della disfatta giallorossa in coppa ed era stato tenuto lontano dal campo persino dalla panchina contro il Napoli. Sarà invece arruolabile nella sfida di Cagliari.