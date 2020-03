Mourinho cuore 'Special': porta beni di prima necessità agli anziani

Il bel gesto di Josè Mourinho, che ha passato la giornata portando cibo e beni di prima necessità agli anziani costretti in casa dal Coronavirus.

Le sue parole e le sue vittorie hanno fatto il giro del mondo dentro e fuori dal campo: oggi Josè Mourinho si conferma 'Special' al di fuori del rettangolo di gioco. L'ex allenatore dell' si è reso protagonista di un bellissimo gesto a supporto degli anziani che stanno lottando contro il Coronavirus.

L'allenatore portoghese ha infatti passato la giornata con 'Age UK', un'associazione britannica impegnata nell'assistenza degli anziani, portando cibo e beni di prima necessità alle persone costrette in casa proprio a causa del virus.

Mourinho si è armato di guanti e mascherina ed è sceso in prima linea per aiutare le persone più a rischio: un gesto nobile all'interno di una battaglia che sta bloccando il mondo intero e inevitabilmente anche il mondo del calcio.

L'emergenza è arrivata ormai da giorni anche in : senza calcio e allenamenti lo Special One ha deciso di spendere qualche ora al servizio degli anziani, i soggetti più a rischio che non possono uscire di casa per fare spesa. Ancora una volta applausi per Mou: un gesto da campione nella partita più difficile.