Mourinho pronto per CSKA Sofia-Roma: "Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan riposeranno"

La Roma si gioca molto in questa ultima giornata della fase a gironi di Conference League: anche una vittoria sul campo del CSKA Sofia potrebbe non bastare per strappare il primo posto che garantisce l'accesso diretto agli ottavi e, i giallorossi, dovranno sperare in un mancato successo del Bodø/Glimt in Ucraina al cospetto dello Zorya.

Intervistato dai microfoni di 'Sky Sport', José Mourinho ha fatto il punto sulle chance di qualificazione: guai a pensare ai risultati altrui, concentrazione riservata al proprio impegno bulgaro.

"Qualche anno fa, col Manchester United, pensavamo che la Juventus avrebbe vinto contro lo Young Boys all'ultima giornata e giocammo già rassegnati col Valencia: noi perdemmo e così anche loro, quindi dovemmo accontentarci del secondo posto. Dobbiamo pensare a noi stessi e vincere, se poi il Bodo vince allora giocheremo i sedicesimi a febbraio. Non può esistere che il Bodo non vinca e noi non vinciamo la nostra partita. Conosciamo le difficoltà, gli infortuni: abbiamo visto le immagini, in Bulgaria c'è un metro di neve".

Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan non saranno della partita: per loro un necessario turno di riposo.

"Loro tre riposeranno, lo dico senza problemi. Purtroppo siamo stati colpiti da Covid, infortuni e squalifiche nello stesso momento, così è troppo. Quando affronti squadre come l'Inter basta guardare la panchina per capire che loro sono molto più forti di noi. Siamo uniti e tranquilli, vogliamo vincere".

Le possibilità di vittoria finale in Conference League sono elevate, almeno a giudicare dal valore della rosa a disposizione.

"Se mi dici che nei prossimi tre mesi giocheremo solo partite di Conference League allora sì, dico che abbiamo una squadra per competere con le più forti come Tottenham e Rennes e con quelle provenienti dall'Europa League. Il problema è che dovremo giocare sempre in tre competizioni da gennaio a maggio e non possiamo sapere come arriveremo ad una determinata partita. In Conference non ci sono squadre più piccole, tutte hanno un potenziale: con la rosa che abbiamo dobbiamo pensare ad una gara alla volta".