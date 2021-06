Mourinho scherza su Cristiano Ronaldo: "Dovrebbe andar via e lasciarmi in pace"

Il nuovo allenatore della Roma, José Mourinho, esalta Cristiano Ronaldo: “I suoi numeri sono incredibili, i record lo motivano”.

Ha lasciato l’Italia nel 2010 dopo aver completato uno storico Triplete con l’Inter ed ora, ad undici anni di distanza dalla sua ultima panchina nerazzurra, si appresta a tornare ad essere uno dei grandi protagonisti della Serie A.

José Mourinho è il primo grande colpo messo a segno dalla Roma in vista della prossima stagione. Lo ‘Special One’ infatti, non è solo uno degli allenatori più vincenti di sempre, ma è anche uno straordinario personaggio che sa far parlare tanto di sé anche al di fuori del rettangolo di gioco.

Quello che ritroverà sarà ovviamente un campionato molto diverso da quello che ha lasciato, un campionato tra le cui stelle di primissima grandezza può vantare anche Cristiano Ronaldo.

Parlando a 'TalkSport', il tecnico lusitano si è soffermato proprio su CR7, invitandolo scherzosamente a lasciare la Serie A.

“Dovrebbe lasciare l’Italia adesso e lasciarmi in pace!”.

Mourinho ha anche parlato delle straordinarie qualità dell’attaccante della Juventus.

“Tutti dicono, e lo faccio anche io, che non ha più 25 anni. E’ vero, ne ha 36 e non segna 50 goal a stagione, ma quanti ne fa? 35. Sono numeri incredibili che parlano da soli”.

Lo Special One ha avuto modo di lavorare con Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid e sa quindi benissimo cosa è che lo spinge a dare sempre il massimo.

“Io credo i record. E’ una leggenda, uno che si è guadagnato un posto nella storia del calcio, ma continua a motivarsi con i numeri. Vuole vincere il Pallone d’Oro X volte, la Scarpa d’Oro X volte, vuole battere il record di goal segnati con una Nazionale, vuole esserci non solo agli Europei ma anche ai Mondiali”.

Da molti anni ormai si è aperto il dibattito su chi sia più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.