Mourinho sul Trabzonspor: "Sembra una gara di Champions, vogliamo crescere in professionalità"

Per la Roma è arrivato il momento di fare sul serio. Domani sera i giallorossi hanno in programma la prima gara ufficiale, ovvero l'andata del doppio confronto con il Trabzonspor valido per i playoff di Conference League. Un match presentato dal tecnico José Mourinho in conferenza stampa.

La sfida contro i turchi non è da prendere sotto gamba, come conferma lo stesso Mourinho:

"Per essere chiaro, non sembra un playoff di Conference League. La gente pensava e diceva che sarebbe stata una competizione senza squadre top, ma se vediamo questo turno sembra una gara di Champions. Dispiace che giovedì prossimo una delle due squadre sarà fuori perché possono dare ulteriore spessore al torneo".

Dall'avversario di domani sera al reparto offensivo, 'popolato' dai giovani Abraham, Shomurodov e Borja Mayoral. Tre attaccanti che per il momento il portoghese non accosta ai migliori bomber d'Europa:

"Paragonare è sempre difficile, soprattutto quando lo facciamo con gente che ha avuto una grande carriera. Viene messa una pressione ulteriore su di loro, che di certo non ne hanno bisogno. I nostri tre attaccanti sono tutti diversi, ma sono tutti bravi. Possono ruotare in un attacco a due e di questo sono molto contento. Quando abbiamo preso Shomurodov ero tranquillo, mentre nel momento in cui si è iniziato a parlare dell'addio di Dzeko ho iniziato a preoccuparmi. Tiago però ha risolto la situazione in modo fantastico. Abraham non ha la storia di Dzeko, ma ha già vinto cose importanti e ha grandi opetnzialità. Non possiamo paragonare i nostri attaccanti con i vari Ronaldo, Giroud o Edin, ma siamo fiduciosi della loro qualità".

Sull'infortunio di Smalling e su come verrà sostituito:

"Posso dire perché i giocatori lo sanno, gioca Ibanez con Mancini. Smalling ha lavorato tutti i minuti della pre season e lo ha fatto benissimo. Nell'ultima partita in casa è scivolato nell'ultima azione prima del cambio e ha sentito un piccolo fastidio. Stiamo lavorando tanto a livello preventivo. Ci sono cose che possiamo migliorare, poi c'è qualcosa che dipende dalla natura del giocatore. Con Smalling magari c'è una sensazione di dejavu perché lo scorso anno ha avuto tanti problemi. Non giocherà domani e domenica, ma non è un problema serio".

Il portoghese si concentra poi sulla mentalità che sta assumendo la sua squadra, un tratto caratteristico di tutte le sue esperienze passate:

"Quello che mi ha colpito di più è la voglia della gente di migliorare e non dico solo i giocatori, ma tutti quelli che sono all'interno del club. I calciatori sentono questo, che intorno a loro c'è lavoro, voglia e professionalità. Un esempio: domani quando arriviamo dopo la partita non andiamo a casa. Rimaniamo a Trigoria perché arriviamo alle 5 del mattino e se vai a casa perdi un'ora in macchina e il giorno dopo ti svegli prima. Ci sono sacrifici da fare per la professionalità e quello che mi ha colpito è la disponibilità di tutti. La parola tempo è stata una parola chiave e sarà qui fino a che noi siamo veramente una squadra altamente professionale. La filosofia arriva prima dei risultati sportivi. Ci sono squadre che vincono in modo isolato, ma non è quello che la proprietà vuole. La società vuole costruire. Io penso sia possibile migliorare sia come club che a livello di risultati".

