Mourinho suona la carica: "Meritiamo la finale, momento duro ma siamo motivati"

Vigilia europea per la Roma, che domani sera sarà impegnata nel primo atto della semifinale di Conference League: avversario il Leicester di Brendan Rodgers, ultimo ostacolo prima della finalissima di Tirana del 25 maggio.

Dopo l'allenatore delle 'Foxes' e Pereira, è il turno di José Mourinho. L'allenatore della Roma, affiancato da Abraham, parla ai cronisti nella sala stampa del King Power Stadium.

Si parte con Ranieri, leggenda del Leicester con il trionfo in Premier League.

"Siamo amici, dico da tanti anni che tanti tecnici in Premier League hanno vinto tanti titoli tipo Ferguson, Wenger, io, Klopp, Guardiola. Quello che ha vinto Ranieri, però, è quello più speciale di tutti. Ho giocato quel campionato lì e lo ricordo come un momento importante. Anche se Claudio non è qui, hai fatto bene a ricordarlo, per lui sarà sicuramente una partita speciale".

Nell'ultima semifinale europea, con il Tottenham, Mourinho non è riuscito a raggiungere la finale. Lo 'Special One' non ha paura di fallire l'obiettivo di volare a Tirana.

"No, possiamo vincere. Crediamo che per il lavoro fatto quest'anno per migliorarci. Meritiamo la finale. Il calcio a volte restituisce i meriti, affrontiamo una grande squadra. Dobbiamo realizzare il sogno di arrivare in finale. Ammetto che nella mia lunga carriera mi sono successe tante cose, ma Levy capisce molto di calcio".

Mourinho si concentra anche sul suo avversario, Brendan Rodgers.

"Posso dire che siamo stati insieme nel Chelsea e ci siamo divertiti tanto. Posso dire che abbiamo un rapporto d'amicizia, anche se il calcio ti porta in differenti direzioni. Non sono io ad affrontare lui, quindi voglio solo il meglio per lui, ha fatto un bel percorso e ha un futuro davanti, gli auguro il meglio".

Il portoghese torna a sottolineare il valore della Conference League:

"Domani giocheremo la tredicesima partita in Conference League. Abbiamo iniziato contro la squadra che avrebbe vinto il campionato turco, ora al punto chiave affrontiamo una squadra da Europa League. E per arrivarci dalla Premier devi essere forte. Ma non è la loro competizione, è la nostra competizione. Abbiamo sofferto e pagato tanto, anche in campionato per aver giocato ogni 3 giorni. Abbiamo 2 diverse possibilità di giocare in Europa League: finire almeno sesti o vincere la Conference. Ma possiamo anche non raggiungerla e questo ti mette pressione, perplessità, dubbi. Il Leicester non ha questa pressione, resteranno noni, noi abbiamo una situazione diversa visto che siamo in lotta con Fiorentina e Lazio. È un momento duro per noi ma siamo motivati".

Mourinho non si sbilancia sulla favorita tra Roma e Leicester in ottica qualificazione alla finale.

“Ho fatto tante semifinali di tante competizioni, però dico sempre in maniera pragmatica e stupida che le quattro squadre che rimangono hanno il 25% di possibilità di vincere la competizione. Sono vent’anni che dico la stessa cosa, domani abbiamo il 50% di passare il turno e il 25% di vincere la competizione. Non penso se siamo più forti noi o loro, c’è tanto lavoro da fare nel calcio ma anche molto potenziale economico. C’è un limite che solo i soldi ti danno, la differenza tra il quinto e il sesto posto della Serie A con il decimo posto della Premier League esiste in maniera obiettiva e chiara. Se noi, però, miglioriamo come questa tutto può cambiare. Abbiamo perso 2-0 e 3-1 con l’Inter, però c’è stata una differenza tremenda nell’approccio, al di là di come finiremo il campionato e la stagione, siamo una squadra con un percorso che piace, che a noi tecnici fa piacere”.

Mourinho non si scopre sulle possibili scelte di formazione in vista della gara d'andata di domani:

“Capisco la tua domanda, ma non rispondo. Rodgers sa come giocherà la Roma, noi non sappiamo come giocheranno loro. Abbiamo vinto con la Lazio senza Zaniolo, abbiamo battuto il Bodø/Glimt con Zaniolo. La cosa buona è che abbiamo tutti a disposizione, abbiamo una panchina con soluzioni. Il nostro obiettivo non è pensare di giocare la gara di ritorno avendo possibilità di rimontare, noi domani vogliamo vincere. Magari il Leicester ci porta con merito da una parte dove noi dobbiamo rimontare, ma il nostro obiettivo è vincere e non pensare a un risultato positivo solo per la seconda gara”.

Sulla bellezza del calcio inglese e il ritmo più alto delle formazioni britanniche, Mourinho non ha dubbi:

“È la bellezza delle competizioni europee, penso che il confronto culturale tra le squadre sia molto bello. Ci sono principi culturali che sono diversi, compresi gli arbitri. Quello che fa la differenza per me è la possibilità di avere giocatori che tu non puoi avere, in Italia ci sono poche squadre che possono prendere giocatori inglesi. L’Inter avrebbe potuto battere il Liverpool ed è una cosa importante, se pensiamo ai giocatori offensivi del Leicester ne trovi 7-8 forti come Daka, Perez, Iheanacho, Barnes, Albrighton, sono tanti e hanno qualità e non parliamo di City o Liverpool. Culturalmente possiamo fare cose dal punto di vista tattico che possono creare problemi a chi ha più potenziale, il calcio ti dà più possibilità di battere squadre con più potere economico e calcistico. È una gara aperta, poi prossima settimana ci saranno 300.000 persone allo stadio, non so come entreranno”.

Tra pochi giorni ricorre il primo anniversario dell'annuncio di Mourinho allenatore della Roma.

"Un anno fa avrei firmato sapendo di essere arrivato a questo punto? Certo. L'ho detto dal primo giorno, questa è la mia competizione. Magari Brendan non sente lo stesso, visto che ha giocato contro Napoli e Spartak, ma questa è la mia competizione. Ad agosto ci giocavamo i playoff con il Trabzonspor, ora siamo qui. È la mia competizione, abbiamo pagato con punti in Serie A. Perché oggi la Fiorentina ha perso? Perchè hanno giocato 4 partite in 2 settimane, cosa che non hanno fatto mai. Chi non paga con i punti sono squadre che hanno tutti giocatori dello stesso livello. Se siamo qui dopo quello che abbiamo lasciato per strada, dobbiamo prenderci questa semifinale con due mani e lottare fino in fondo".

Terza semifinale per la Roma negli ultimi cinque anni. Un traguardo importante per i giallorossi.

“È sempre importante fare una semifinale. Prima di tutto c'è il merito. Un Champions League arrivano anche squadre che accumulano un certo coefficiente, spero che la Roma possa entrare in questa nuova Champions League. Se tu arrivi in semifinale, se non arrivi in finale significa poco".