Terzo match stagionale per la Roma contro il Bodo/Glimt. Dopo la batosta in terra norvegese e il deludente pari del ritorno maturati nella fase a gironi di Conference League, la formazione giallorossa affronta nuovamente la formazione nordica per i quarti.

Primo match in casa del Bodo/Glimt, con la Roma che si giocherà l'accesso alle semifinali di Conference il 14 aprile in quel dell'Olimpico. Tra le migliori otto del torneo, la formazione di Mourinho proverà a conquistare la prime edizione del torneo UEFA.

Alla vigilia del match, mister Mourinho ha parlato in conferenza stampa:

"C'è passione per il calcio qui. Il mio unico problema è il campo sintetico. Dobbiamo raggiungere le semifinali, speriamo di fare meglio della prima volta. Sarà diverso, noi lo siamo rispetto ai gironi. Loro sono tanto bravi quanto lo erano prima".

Solamente Roma e Atalanta, tra le italiane, sono ancora in gioco in Europa:

"A me piacerebbe che ce ne fossero altre. Quando giochiamo contro Napoli o Inter sarebbe meglio per noi se giocassero tornei europei. Sarebbe molto più bello".

Mourinho si è soffermato sul discorso relativo al terreno di gioco:

"Non cerco scuse, ma il calcio deve essere giocato sul naturale. Capisco il tempo rigido, ma sul sintetico è un altro sport. A volte mi lamento anche del nostro campo, ora buono, ma in precedenza non lo è stato. Non sono lamentele, vogliamo solo giocare il miglior calcio"

Roma contro Bodo/Glimt. E campo sintetico.