Mourinho commentatore in tv: guadagnerà 67 mila euro a partita

Josè Mourinho ha firmato un contratto con beIN Sports in qualità di opinionista e commentatore: ma non potrà parlare di Manchester United.

Nuova vita e nuovo lavoro per Josè Mourinho dopo l'amara separazione dal Manchester United, che dopo il suo addio ha ripreso a marciare in campionato. Lo Special One diventa commentatore tecnico in tv con un ingaggio 'monstre'.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Times', Mourinho ha firmato un contratto con 'beIN Sports' per commentare le partite di calcio del celebre canale, con particolare focus sulla Premier League inglese.

Svelati anche i termini economici del contratto firmato dall'ex allenatore dell'Inter: guadagnerà ben 67 mila euro ad ogni partita. Non uno stipendio banale per il portoghese, che debutterà il 17 gennaio in occasione della sfida tra Qatar e Arabia Saudita di Asian Cup, per poi continuare il 19 gennaio con Arsenal-Chelsea.

Tra le tante sfide di Premier League Mourinho non potrà però commentare il Manchester United, per colpa di una clausola firmata con i Red Devils.