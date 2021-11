Mourinho avverte: "Se perdiamo siamo fuori, la Conference è un problema che vogliamo avere"

Giornata di vigilia per la Roma di José Mourinho. Dopo il successo per 2-0 a Marassi sul Genoa di Shevchenko firmato da Felix Afena-Gyan, i giallorossi ospitano all'Olimpico la formazione ucraina dello Zorya Luhansk nel quinto turno del Gruppo C di Conference League.

Vietato sbagliare per la Roma, che nelle ultime due giornate ha conquistato un solo punti sui 6 disponibili contro il Bodo/Glimt con il ko per 6-1 in trasferta e il 2-2 in casa. Lo 'Special One' non vuole distrazioni dopo i passi falsi contro la squadra norvegese:

"Se vinciamo siamo dentro, se perdiamo siamo fuori. Un pareggio lascia aperto, col destino nelle nostre mani, vincendo il Bulgaria. È così, significa che è una finale per noi e per loro, è una partita importante, lo so che sarà molto dura per noi andare per tanti mesi con campionato e Conference League, ma è un problema che vogliamo avere, non da cui vogliamo fuggire. Domani massima forza per vincere".

"Cosa mi aspetto da Zaniolo? Niente di particolare, mi aspetto tutto dalla partita della squadra. È stato come squadra che abbiamo vinto a Genova, come squadra dobbiamo fare di tutto per vincere. Non mi aspetto niente di diverso da quello che mi aspetto dagli altri. Quello che ho detto a Genova è del modo in cui ha festeggiato, è come se avesse giocato 90 minuti".

Turnover confermato in porta? "Sì, non è Rui che è tra i migliori, siamo noi che prendendo tre gol a Venezia, prendendo tre gol a Verona, siamo noi come squadra che riusciamo a stare lì con le migliori squadre per performance difensiva. Dipende dalla situazione, penso che Fuzato stia lavorando in modo fantastico. Se deve giocare una partita, sia di Serie A che di Conference League, per me non è un problema. Non sarebbe una notte insonne prima della partita. Gioca Rui domani".