Mourinho verso l'Arsenal? Smentita la cena con il direttore Sanllehi

L'Arsenal valuta la posizione di Unai Emery, ma smentisce le voci di una possibile cena tra l'Head of Football Sanllehi e Mourinho.

Un'altra delusione, l'ultima di una lunga serie. Ancora una volta, l' è costretto a dire addio a ogni sogno di titolo già prima di Natale. Nick Hornby ci andrebbe tristemente a nozze, ma non ci va a nozze Unai Emery, sulla cui panchina aleggia un fantasma: quello di José Mourinho.

Segui live 3 partite di Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Lo Special One, ancora senza un lavoro dopo l'addio di un anno fa al , è stato recentemente accostato proprio ai Gunners. Ed è un accostamento che sta prendendo sempre più forza, visto che Mourinho, secondo il 'Times', sarebbe stato beccato a cena con l'Head of Football biancorosso Raul Sanllehi. Incontro a cena che secondo 'Goal' sarebbe comunque stato smentito, anche se le voci che aleggiano intorno allo 'Special One' rimangono.

Mourinho, insomma, sembra essere sempre più la prima scelta dell'Arsenal, nel caso il club londinese decidesse davvero di cambiare manager. E il rischio per Emery, in da un anno e mezzo, esiste. Eccome.

I risultati, del resto, non mentono: l'Arsenal ha vinto appena due delle ultime 9 partite di Premier League, venendo inoltre eliminato in League Cup al termine di un pirotecnico ottavo di finale contro il . Numeri che hanno fatto scivolare i Gunners al quinto posto in classifica, a 3 punti dalla quarta posizione attualmente occupata dal e a -14 dai Reds battistrada.

In questo scenario, sullo sfondo si staglia proprio la figura di Mourinho. Il quale ha già trionfato in Inghilterra, prima al e poi al Manchester United. La tentazione di provare a rialzare le quotazioni dell'Arsenal rimane comunque.