Mourinho annuncia le favorite per la Premier: "Liverpool, Tottenham, City... e City B"

Per il tecnico lusitano zero speranze per le altre grandi squadre d'Inghilterra: meglio le riserve del Manchester City.

Mai banale nelle dichiarazioni e per questo motivo, maestro ed idolo per tanti e nemico numero uno per altri. Josè Mourinho non ha ancora trovato una nuova squadra, ma in attesa di sedersi in panchina continua a far parlare di sè in qualità di opinionista.

Premier League al via questo weekend e Mourinho è stato chiamato a dire la sua sulle favorite per il titolo 2019/2020. Lui, ex , ultima squadra che di fatto ha allenato, e sopratutto , vede male entrambe le sue vecchie società.

Quali saranno le squadre che lotteranno per il titolo inglese? Mourinho è chiaro:

" , , e la squadra B del Manchester City B".

Un Manchester City in carica talmente forte per Mourinho che nè , nè Manchester United e Chelsea potrebbe superare anche con la squadra B, dunque con le riserve a disposizione di Guardiola, le altre tre big canoniche di Premier League.

Il Chelsea giocherà questa Premier senza aver operato sul calciomercato a causa del blocco delle trattative, mentre il Manchester United non ha rinforzato seriamente la squadra come ci si aspettava. Anche l'Arsenal ha fatto meno del previsto e potrebbe faticare come nelle ultime annate.

Poi, come sempre, la parola al campo.