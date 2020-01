Mourinho ammonito in Southampton-Tottenham: "Sono stato scortese, ma con un idiota"

Ammonito per aver invaso l'area tecnica del Southampton, mentre parlava con un assistente di Hasenhüttl, Mourinho dichiara: "Scortese verso un idiota"

José Mourinho non cambia mai e comincia il nuovo anno con le solite vecchie abitudine e dichiarazioni sorprendenti. Il ha perso in casa del nel primo giorno di questo 2020, ma a far parare è soprattutto un episodio che ha visto protagonista lo stesso Special One.

Durante il secondo tempo della sfida contro il Southampton, l'allenatore del Tottenham è stato ammonito dall'arbitro per aver invaso l'area tecnica degli avversari. Mourinho ha detto qualcosa ad un assistente di Ralph Hasenhüttl, facendo sembrare anche di spiare gli appunti del Southampton.

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics 👀 pic.twitter.com/3yHJWJK80P — ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2020

"Il cartellino giallo è stato giusto, sono stato scortese. Ma sono stato scortese verso un idiota".

A fine partita lo Special One ha rilasciato queste dichiarazioni, pungendo questa persona dello staff del Southampton e continuando a far parlare di sé.