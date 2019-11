Mourinho al Tottenham sconfessa sè stesso: quando disse "Non tornerò in Premier"

In un'intervista a DAZN, José Mourinho aveva dichiarato che la sua prossima tappa non sarebbe stata in Premier League. Invece ha scelto il Tottenham.

José Mourinho è il nuovo allenatore del , una scelta inaspettata e davvero sorprendente, specie in relazione a quelle che erano state le parole dello Special One qualche mese fa.

In un'intervista a DAZN con Diletta Leotta nel format 'Linea Diletta', Mourinho aveva infatti praticamente assicurato che il suo futuro non sarebbe stato nuovamente in Premier League.

"Sono tornato a Londra, adesso per me è la base di partenza. Penso che la prossima tappa non sarà nella Premier League. I trofei sono la mia garanzia di successo, anche contro quelli che fanno tutto il possibile per dimenticare, ma non è possibile".

Mourinho ha dunque sconfessato sè stesso, tornando per l'ennesima volta in Premier dopo l'esperienze con e . Difficile capire se ha agito d'istinto, lanciandosi in una sfida allettante con un club che non vince un trofeo da 11 anni, o se è stata una scelta ponderata e valutata già da tempo.

Per un momento la suggestione di un ritorno in sembrava potesse essere davvero concreta, ma alla fine Mourinho ha scelto un campionato che conosce ormai come le sue tasche ed ha un livello di competitività sicuramente superiore a ogni altro campionato in Europa.

In quell'intervista a DAZN, Mourinho spiegò anche perché un presidente dovrebbe sceglierlo come allenatore: "Per vincere". Una parola che al Tottenham è diventata un'ossessione.