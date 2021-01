Mourinho a sorpresa: "L'Aston Villa è la mia squadra preferita"

José Mourinho fa i complimenti ai prossimi avversari e svela: "L'Aston Villa è la mia squadra preferita in Premier, mi piace guardarli".

Il vince anche contro il e continua la sua corsa in Premier League, dove attualmente occupa il terzo posto alle spalle di e .

José Mourinho, intervistato da 'BT Sport' al termine della partita, non vuole sentire parlare di calendario in discesa e svela a sorpresa la sua preferenza per una delle prossime avversarie.

"Non credo che come alcuni dicono stiano arrivando le partite più facili. Giocare col Leeds è difficile, l' è la mia squadra preferita in Premier League. Mi piace guardarli, hanno buoni giocatori e sono ben allenati".

Un bel complimento per i Villans, specie perché arriva da un tecnico non troppo incline ai complimenti.

Altre squadre

Prima di affrontare l'Aston Villa, comunque, il Tottenham sarà impegnato e rispettivamente contro Brendford e Marine Football Club. Il calendario, insomma, è fitto. Mourinho non si fida.