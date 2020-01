Moukoko è troppo giovane per la Bundesliga: cambio del regolamento in vista

Moukoko a 15 anni sta trascinando la Primavera del Borussia Dortmund, ma non può giocare con i 'grandi' per il limite di età imposto dal regolamento.

Quando si parla di baby-prodigio in ci si può riferire ad un solo nome: Youssoufa Moukoko, il quindicenne che sta dominando il campionato Primavera tedesco con la maglia del .

L'impatto del giovane attaccante di origini camerunensi con il calcio potrebbe essere tale da portare la federazione tedesca verso una modifica del regolamento: Moukoko -con i suoi 15 anni- non potrebbe ancora giocare in , ma sta dimostrando di essere talmente forte da essere considerato 'sprecato' per il campionato Primavera. Proprio per questo, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', in Germania si starebbe riflettendo su una modifica del regolamento.

Per comprendere, almeno in parte, il valore dell'attaccante classe 2004 del Borussia basta snocciolare il ruolino di marcia con cui sta segnando a raffica con la Primavera: quest'anno Moukoko ha già segnato 22 reti in 14 presenze in campionato, mentre nella passata stagione ha chiuso con 50 goal in 28 presenze. Dei numeri impressionanti, ma lo sono ancor di più considerando il fatto che stia giocando contro ragazzi di 4/5 anni più grandi di lui.

Per questo motivo la Lega tedesca starebbe pensando ad una vera e propria legge ad hoc, che permetterebbe così al di aggregare questo baby-fenomeno di nome Youssoufa Moukoko alla prima squadra.