Moukoko può esordire col Dortmund a 15 anni: "Stiamo pianificando, forse a marzo"

Lucien Favre ha confermato che Moukoko, nato il 20 novembre 2004, potrebbe esordire con la prima squadra del Borussia: "Mancano ancora dei dettagli".

31 goal in 18 partite con l'under 19 del , a 15 anni. Youssoufa Moukoko ta bruciando ogni tappa nel calcio giovanile e non vede l'ora di essere l'ennesimo talento giallonero dopo Haaland, Sancho e Reyna.

L'attaccante tedesco, ma di origini camerunensi, ha rubato l'occhio anche di Lucien Favre, che nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il ha parlato del possibile esordio in prima squadra del classe 2004.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico ha ammesso che il BVB ha un piano per l'inserimento del giovanissimo talento, ma che mancano ancora alcuni dettagli. Che potrebbero però essere sistemati a breve.

Altre squadre

“Abbiamo un piano per lui, ma non so ancora dire precisamente quando potrà essere con la prima squadra. Forse a marzo, ma dobbiamo ancora aspettare per alcuni dettagli”.

Moukoko è nato il 20 novembre 2004 e a suon di goal sta conquistando le attenzioni di tutti, tanto che la potrebbe addirittura cambiare il suo regolamento per permettergli un esordio anticipato.

Nonostante sia nato in Camerun, inoltre, Moukoko sta giocando con le nazionali giovanili tedesche. Un motivo in più per la per accelerare il suo inserimento.