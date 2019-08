Moukoko debutta con l'Under 19 del Borussia Dortmund e segna sei goal a 14 anni

Youssoufa Moukoko continua a segnare anche con l'Under 19 del Borussia Dortmund. L'anno scorso 50 goal in 28 partite con l'Under 17.

Il fenomeno Moukoko sta conquistando . Il giovanissimo attaccante, nato nel novembre 2004, ha infatti debuttato con l'Under 19 del a soli 14 anni e lo ha fatto segnando addirittura sei goal in una sola partita.

Non certo una novità, peraltro, per Moukoko che l'anno scorso di goal con l'Under 17 del ne aveva già segnati 50 in 28 partite, mentre nel 2016/17 (a soli 12 anni) aveva realizzato 33 goal con l'Under 15.

I numeri di Moukoko, ovviamente, non sono passati inosservati tanto che il giovanissimo attaccante è già stato convocato dalle selezioni giovanili della e con l'Under 16 ha segnato tre goal in quattro partite. Il futuro, insomma, sembra tutto dalla parte di Moukoko che a questo punto sogna di battere il record di Sahin.

Il centrocampista infatti debuttò in a 16 anni e 335 giorni e ad oggi è ancora il giocatore più giovane ad esserci riuscito. Moukoko, però, rischia presto di spodestarlo.