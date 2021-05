Mourinho e la Roma che verrà: difesa a 4 e Zaniolo le certezze da cui ripartire

Il neo allenatore della Roma ripartirà dalla giovane stella azzurra per la sua seconda avventura italiana. Addio pressoché scontato alla difesa a tre.

La notizia bomba che ha squarciato gli scenari futuri della Serie A è arrivata nel pomeriggio di ieri con l'annuncio ufficiale da parte della Roma dell'assunzione di Josè Mourinho come nuovo allenatore giallorosso a partire dalla stagione 2021-2022.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, risultato di un lavoro certosino e portato avanti nell'ombra dalla famiglia Friedkin e dal Direttore Sportivo Thiago Pinto che, a fari spenti, hanno perfezionato il clamoroso ritorno dello "Special One" in Serie A.

Difficile, ad oggi, ipotizzare nomi e perni centrali del nuovo corso di marca lusitana. Tra le certezze c'è sicuramento Nicolò Zaniolo, alle prese con il processo di recupero dall'infortunio al legamento crociato e sicuro protagonista all'interno dello scacchiere dell'ex tecnico dell'Inter.

Prematuro, forse, parlare di moduli anche su un principio guida potrebbe essere dettato dalla storia calcistica di Mou chenelle precedenti esperienze ha sempre fatto ricorso ad uno schieramento difensivo con quattro giocatori in linea.

Potrebbe essere il 4-2-3-1 l'abito tattico ideale per la formazione capitolina. Un sistema di gioco improntato su una solida organizzazione difensiva - in pieno Mourinho style - e impreziosito da individualità che possono colpire in transizione.

Riguardo agli interpreti, le indiscrezioni si sprecano: la 'Gazzetta dello Sport' individua in Jorge Mendes - agente di Mou - la figura principale all'interno delle dinamiche di mercato romaniste. Tra i pali Rui Patricio e José Sà potrebbero essere due nomi buoni, senza scordare i sondaggi su Musso dell'Udinese.

Altre due piste percorribili sono quelle che conducono verso due vecchie conoscenze allenate in quel di Londra al Tottenham: Eric Dier potrebbe ricoprire il ruolo di centrale difensivo con delege in fase di costruzione. Una sorta di regista arretrato che potrebbe garantire alla Roma maggior fluidità in uscita. Da monitorare anche la posizione di Pierre-Emile Hojbjerg, vertice basso di centrocampo voluto fortemente durante l'esperienza 'Spurs'.

Di carne al fuoco potenzialmente ce n'è tantissima e i prossimi mesi chiariranno qualsiasi tipo di scenario. Mourinho attende sornione e progetta una Roma da issare stabilmente nei quartieri nobili del campionato. Difficile aspettarsi qualcosa di diverso da uno specialista come il portoghese.