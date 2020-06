Mosse Arsenal: David Luiz rinnova, Cedric a titolo definitivo

L'Arsenal programma il futuro: prolungato il prestito di Dani Ceballos dal Real Madrid, Pablo Marí acquistato a titolo definitivo.

Ritorno in campo pessimo per l' dopo lo stop causato dal Coronavirus: due sconfitte contro e e decimo posto in Premier League, lontanissimo dai piani alti della classifica.

Proprio all'Etihad Stadium, protagonista in negativo era stato David Luiz, espulso dopo aver provocato due reti avversarie: prova da dimenticare per il brasiliano che però ha un motivo per gioire.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



More info on the new deals 👇 — Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020

L'Arsenal ha comunicato il rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno: altri dodici mesi con i 'Gunners' per l'ex , ricompensato nonostante un rendimento tutt'altro che eccezionale.

Al contempo, la società londinese ha annunciato anche l'acquisizione a titolo definitivo di Cedric Soares dal e di Pablo Marí dal Flamengo, entrambi arrivati in prestito a gennaio. Prolungato fino al termine della stagione in corso il prestito di Dani Ceballos, che nel 2020/2021 farà ritorno al .