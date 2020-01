Moses all'Inter, ci siamo: domani le visite mediche

L'esterno nigeriano sta per lasciare Istanbul per tornare a Londra e dunque essere ceduto: possibili visite mediche già nella giornata di domani.

Saltato Spinazzola, deludente Biraghi, l' cerca un esterno sinistro a tutti i costi. Il nuovo prescelto sembra essere Victor Moses, attualmente in prestito al ma di ritorno a Londra in questi giorni per essere nuovamente ceduto a titolo temporaneo. Magari proprio ai nerazzurri.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

E' stato il tecnico del , Lampard, ad evidenziare come Moses sia in procinto di tornare alla base lasciando così Istanbul e la dopo un 2019 deludente, con appena sei presenze e una rete nella prima parte di questa nuova stagione.

Moses a Londra, poi probabilmente Milano. Ma su questo Lampard non si sbottona:

"Sta tornando dal suo prestito, ma per andare altrove. I colloqui sono in corso".

Secondo 'Sky Sport' Moses potrebbe essere a Milano per svolgere le visite mediche già nella giornata di domani, così da riunirsi all'allenatore che più di tutti ha creduto in lui nelle ultime stagioni. Il 29enne è stato infatti fondamentale nella Premier vinta da Conte alla guida del Chelsea.

Partito Conte, Moses non ha avuto fortuna invece con il successore Sarri. L'attuale tecnico della non ha mai reso protagonista l'esterno 29enne, desideroso di rilanciarsi all'Inter, memore delle 34 gare con 3 goal e 3 assist nel 2016/2017 di marca contiana al Chelsea.

Non resta che aspettare le prossime ore, ma sembra tutto pronto per un nuovo approdo all'Inter in prestito con diritto di riscatto: Moses si ricongiungerà con Conte per provare a ripetere i fasti di Premier. Anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato in termini positivi del nigeriano.