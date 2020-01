Moses all'Inter, manca solo l'ufficialità: è già a cena con i compagni

A breve Moses sarà un giocatore nerazzurro: ha già conosciuto il resto della squadra, come confermato da un post Instagram.

Dopo Young, sarà Victor Moses il prossimo acquisto ufficiale dell'. Già a Milano, l'ormai ex ha svolto le visite mediche e nei prossimi giorni verrà annunciato come nuovo acquisto nerazzurro. Intanto lui ha già conosciuto la squadra, come testimonia Instagram.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Romelu Lukaku, bomber dell'Inter, ha infatti pubblicato su Instagram la foto dei giocatori nerazzurri a gran completo durante la cena odierna: sullo sfondo anche Moses, che non prenderà parte probabilmente alla sfida contro il , ma potrebbe essere a disposizione per la prossima gara di Coppa in caso di ufficialità a breve.

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Per questa dovranno arrivare alcuni documenti dalla , ovvero dal campionato in cui Moses ha giocato l'ultimo anno. In prestito al , è tornato al Chelsea per poi approdare a Milano in maglia Inter in prestito con diritto di riscatto. Fissato a 12 milioni di euro.

Moses si riunisce a Conte dopo la grande stagione al Chelsea nel primo anno del tecnico italiano a Londra: grande feeling tra i due, con l'ex Blues che decise di affidarsi a lui per la fascia sinistra, ricevendo un'ottima risposta in termini di prestazioni positive.

Firmato il contratto che lo legherà all'Inter almeno fino al prossimo giugno, Moses sarà svelato a breve: ancora da decidere la maglia che indosserà il nigeriano, ma visto il numero 11 libero è molto probabile che sarà questa la scelta definitiva del classe 1992.