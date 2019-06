Morte Sala, l'uomo arrestato avrebbe dovuto pilotare l'aereo

Il pilota che guidava l'aereo con a bordo Sala non aveva il permesso per farlo: ha sostituito David Henderson, l'uomo arrestato e rilasciato ieri.

Nuovi sviluppi nell'intricata storia sulla tragica morte di Emiliano Sala. Dopo la notizia divulgata ieri circa l'arresto di un uomo di 64 anni con l'accusa di omicidio colposo, oggi è stata resa nota l'identità del soggetto.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Si tratterebbe di David Henderson, pilota fermato e poi rilasciato dalla polizia del Dorset in seguito alle indagini che quest'ultima sta portando avanti sull'incidente che è costato la vita all'argentino Sala.

Proprio Henderson è infatti indicato come la persona che si sarebbe dovuta trovare alla guida del Piper Malibu PA-46 inabissatosi il 21 gennaio scorso a nord dell'isola di Guernsey, nella Manica.

Un retroscena che finisce col calare nuove ombre su una vicenda già poco chiara. Per un cambio improvviso dell'ultimo istante, a pilotare l'aereo sul quale si trovava Sala non fu infatti Henderson bensì l'amico Dave Ibbotson, il cui corpo non è ancora stato ritrovato.

L'articolo prosegue qui sotto

Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', Ibbotson non avrebbe però potuto mettersi alla guida di quel velivolo, dato che la sua licenza - da pilota privato - non gli permetteva di trasportare passeggeri paganti. Il pilota inoltre non avrebbe dovuto neppure volare di notte o in caso di maltempo.

Una serie di novità sconcertanti che non danno pace a una tragica vicenda che ha colpito molto da vicino il mondo del calcio. Sala si trovava infatti su quel volo per spostarsi a , dove la sua nuova squadra era pronta ad accoglierlo dopo averlo acquistato dal .