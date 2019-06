Morte Sala, arrestato un uomo in Inghilterra per omicidio colposo

La polizia del Dorset ha confermato che gli investigatori che stanno indagando sulla morte di Emiliano Sala hanno arrestato nella giornata di mercoledì un uomo accusato di omicidio colposo.

L’uomo di 64 anni e originario del North Yorkshire, il cui nome non è stato reso noto, è stato successivamente rilasciato ma resta indagato perchè avrebbe potuto avere un ruolo nella vicenda che ha portato alla tragica morte dell’attaccante argentino e del pilota David Ibbotson.

Come purtroppo noto, Sala a gennaio stava per trasferirsi dal al City e la sera del 21 il Piper Malibu sul quale viaggiava e che l’avrebbe dovuto portare dalla al , si è inabissato nel canale della Manica.

Parlando a nome della squadra investigativa del Dorset, l’ispettore Simon Huxter ha spiegato come le indagini sono ancora in corso.

“Abbiamo condotto un’indagine di vasta portata per cercare di comprendere le circostanze che hanno portato alla morte del signor Sala e continuiamo a lavorare con le nostre agenzie partner, tra le quali la Civil Aviation Authority. Nell’ambito di tale indagine dobbiamo valutare se ci sono prove di sospetta criminalità e quindi abbiamo oggi arrestato un uomo di 64 anni del North Yorkshire con l’accusa di omicidio colposo da un atto illecito. E’ stato rilasciato ma resta indagato. La questione è quindi ancora soggetta ad un’indagine in tempo reale e chiediamo ai media di astenersi da speculazioni, in quanto questo potrebbe causare ulteriore angoscia alle famiglie coinvolte e potrebbe ostacolare le indagini. Come da prassi, non rilasceremo ulteriori informazioni sull’identità della persona arrestata, a meno che non sia chiama a comparire in tribunale”.