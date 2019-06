Morte Reyes, l'amico Sergio Ramos: "Distrutto, ti ricorderemo per sempre amico"

La morte in un incidente stradale, a soli 35 anni, di Josè Antonio Reyes, ha ovviamente scosso tutto il mondo del calcio. In particolar modo colpiti dalla vicenda coloro che hanno avuto a che fare con il ragazzo sin da quando erano solamente dei bambini.

Tra questi c'è il capitano del Sergio Ramos, che con Reyes ha trascorso insieme un lungo periodo nelle giovanili del , in nazionale ed anche un anno al Real Madrid (stagione 2006-2007). Questo il suo commento su Twitter.

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl

"Devastato. Distrutto. Non ho parole. Tutto il mio amore alla famiglia. Ti ricorderemo per sempre, amico. Riposa in pace fratello".