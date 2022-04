Morte Maradona, otto medici rinviati a giudizio: per omicidio colposo

E' passato oltre un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona nel novembre 2020. Una morte che ha scosso pesantemente il mondo del calcio e portato ad indagare sulle cause del decesso. Ora i pubblici ministeri hanno chiesto che otto membri dell'équipe medica incaricata delle sue cure siano processati per averlo messo in una "situazione di impotenza".

Tra di loro Leopoldo Luque, medico di famiglia e neurochirurgo di Maradona, che era di fatto l'uomo principalmente responsabile della sua salute insieme alla psichiatra Agustina Cosachov. Inoltre anche altri sei sono stati accusati di "omicidio colposo" in un atto giudiziario.

Rinviati a giudizio per omicidio colposo anche lo psicologo Carlos Díaz, il coordinatore medico Nancy Forlini e il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, insieme agli infermieri Ricardo Almirón e Dahiana Madrid e infine al medico clinico Pedro Pablo Di Spagna.

L'indagine è stata condotta dai pm Laura Capra, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari, coordinati dal procuratore generale di San Isidro, John Broyad. Secondo l'atto presentato "Maradona ha iniziato a morire almeno 12 ore prima delle 12:30 del 25/11/2020, cioè presentava segni inequivocabili di un prolungato periodo di agonia e i segni pericolosi per la vita presentati dal paziente sono stati ignorati".

Nel verbale si legge che gli imputati "sono stati i protagonisti di un ricovero domiciliare senza precedenti, totalmente carente e sconsiderato" e sarebbero stati responsabili di "una serie di improvvisazioni, cattiva gestione e mancanze".

Gli imputati avranno ora l'opportunità di presentare le loro argomentazioni ed eventualmente anche chiedere l'archiviazione del caso. Se dovessero essere giudicati colpevoli di qualsiasi illecito, gli otto potrebbero rischiare da 8 a 25 anni di carcere.

Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare e un'insufficienza cardiaca.