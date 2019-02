Morte Emiliano Sala, niente rimborso per il Cardiff: aereo senza licenza

Il Cardiff non dovrebbe ricevere alcun rimborso dall'assicurazione per la morte di Emiliano Sala: l'aereo era sprovvisto della licenza commerciale.

Da qualche giorno sono stati celebrati i funerali di Emiliano Sala, trovato morto all'interno del relitto dell'aereo rinvenuto sul fondo del Canale della Manica dopo l'incidente capitato lo scorso 21 gennaio.

Lo sfortunato argentino stava viaggiando da Nantes per raggiungere Cardiff, dove di lì a poco avrebbe iniziato l'esperienza in Premier League.

Come riportato dal 'Corriere della Sera', il club gallese non dovrebbe ricevere alcun compenso dall'assicurazione: colpa dell'aereo, privo della licenza commerciale utile per il trasporto di passeggeri.

Un bel problema per il Cardiff che aveva già rinviato il pagamento della prima rata relativa agli oltre 17 milioni da versare al Nantes: la speranza era riposta proprio in un eventuale rimborso il quale, a quanto pare, non arriverà.

Nel frattempo continuano le ricerche per il ritrovamento del corpo del pilota David Ibbotson, in modo da consentire ai familiari di poter piangere la scomparsa con l'ultimo saluto.