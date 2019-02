Morte Emiliano Sala, il Nantes ritira la maglia numero 9

Nella tarda serata di giovedì abbiamo appreso la tragica notizia che tanto temevamo: il corpo ritrovato all'interno dell'aereo nel canale della manica è proprio quello di Emiliano Sala. Alla notizia della morte dell'argentino, il Nantes ha subito preso una bella iniziativa.

Un lungo comunicato pe ricordare Emiliano Sala e poi la notizia annunciata dal presidente Waldemar Kita, del ritiro della maglia numero 9, indossata dall'argentino.

"Non ho parole. È una tragedia, sono schiacciato psicologicamente. Emiliano ha lasciato il segno. Ecco perché, come anche molti fan desiderano, voglio onorarlo ritirando la sua maglia numero 9".

Anche a famiglia, una volta giunta a tutti la notizia della morte di Emiliano Sala, ha voluto lasciare un messaggio a tutti.

"Volevamo ringraziare tutti voi per l'affetto ed il sostegno in quello che è il momento più doloroso della nostra vita. Vedere il mondo intero riunirsi per accompagnarci nella nostra ricerca è stato un aiuto infinitamente prezioso ed è grazie a voi che possiamo iniziare a piangere per nostro figlio e nostro fratello. Venerdì mattina, i nostri pensieri si rivolgono anche a David Ibbotson e alla sua famiglia, nella speranza che le autorità possano fare di tutto per trovarlo".