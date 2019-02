Morte Emiliano Sala, il Nantes accetta l'estensione del pagamento dal Cardiff

Il caso del cartellino di Emiliano Sala sembra aver trovato una conclusione: il Cardiff pagherà al Nantes la cifra pattuita per il cartellino dello sfortunato attaccante argentino, ma con un pagamento che potrà essere ritardato di più tempo rispetto agli accordi iniziali.

A confermarlo è stato il tecnico del club di Premier League Neil Warnock, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Watford. Il presidente del Nantes, Mehmet Dalmet, ha promesso di essere 'd'onore' rispetto al pagamento, ma che investigherà su eventuali anomalie.

"Credo siano state scritte molte cose, e so che ognuno deve svolgere il proprio lavoro. Sono state fatte molte congetture. Ho conosciuto Dalman e agirà nella giusta maniera. Il Cardiff ha chiesto per un'estensione del pagamento e loro hanno dato l'ok. Sono fiducioso che Dalman arriverà a una conclusione. Alcune cose sono state fatte quando non sarebbero dovute essere fatte, e altre non sarebbero dovute emergere nei media. Sono convinto che si giungerà a una conclusione"