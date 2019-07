Morte Astori, indagine della Procura di Firenze: spunta un possibile falso certificato

La Procura di Firenze indaga sulla morte di Astori: emerge, secondo La Nazione, la presenza di un certificato falso, emesso dopo la morte di Davide.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Nazione' si è aperto un nuovo filone di indagine relativo alla morte del capitano della Davide Astori. Altre indagini hanno già portato all'accusa di omicidio colposo emessa nei confronti del medico cagliaritano Francesco Stagno e dell'altro medico Galanti (avrebbero sottovalutato dei campanelli d'allarme che si erano già presentati in occasione di precedenti controlli cardiaci effettuati).

Secondo La Nazione è stato attivato un nuovo filone di indagini dalla Procura per 'falso in atto pubblico'. Sembra non poter essere considerato veritirero un atto datato 10 luglio 2017, nello specifico un certificato riguardante il test di 'strain' effettuato sul cuore del calciatore (test che deve di solito accertare l'eventuale deformazione del muscolo cardiaco).

Questo test, che sarebbe stato necessario per fare ottenere ad Astori l'idoneità sportiva, sarebbe invece stato falsificato successivamente e costruito ad hoc un mese dopo la morte del capitano viola. Il risultato di questo 'strain', secondo il pubblico ministero Nastasi, non sarebbe mai emerso durante le perquisizioni.