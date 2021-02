Trovata morta l'ex fidanzata, Jerome Boateng lascia il Mondiale per Club

La scomparsa della 25enne modella Kasia Lenhardt ha sconvolto la Germania nella giornata di mercoledì.

Nel suo appartamento di Berlino è stata ritrovata senza vita la modella Kasia Lenhardt, 25enne ex fidanzata di Jerome Boateng. I due si erano separati una settimana fa, prima della partenza del tedesco per il Mondiale per club. Che il centrale di Flick ha abbandonato, sconvolto.

L'allenatore del Bayern ha infatti accolto la richiesta di Boateng di tornare a casa in seguito al ritrovamento dell'ex ragazza: non sarà a disposizione per la finale del Mondiale per Club contro il Tigres prevista per giovedì all'Education City Stadium di Doha.

Secondo la polizia tedesca non si tratta di una morte sospetta e le forze dell'ordine, oltre ai soccorsi, vani, sarebbero arrivati dopo una segnalazione di un suicidio. Boateng e Lenhardt erano stati insieme 15 mesi, fino alle polemiche via social.

| Allemagne



| La petite amie de Jerome Boateng a été retrouvée morte une semaine après la séparation du couple.



| Kasia Lenhardt, 25 ans, a été retrouvée par la police dans un appartement de Berlin, ce mardi. pic.twitter.com/MPhYA4PODp — Ballon Rond (@1ballonrond) February 10, 2021

A confermare la scomparsa della modella, la polizia di Berlino, attraverso un comunicato:

"Ieri intorno alle 20.30 c'è stata un'operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi".

Le indagini proseguiranno comunque per conoscere le cause della morte della Lenhardt.