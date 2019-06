Morrison lascia l'Östersunds dopo quattro mesi: "Non abbiamo più alcun contatto con lui"

È già giunta al termine l'avventura di Morrison all'Östersunds: l'ex Lazio lascia il club svedese dopo aver collezionato solo sei presenze.

Finisce dopo soli quattro mesi l'avventura di Ravel Morrison all'Östersunds FK. Firmato con il club svedese lo scorso 14 febbraio, il trequartista giamaicano lascerà ufficialmente la società a fine mese, quando il suo contratto scadrà.

Ad annunciare il divorzio tra l'ex giocatore della e il club svedese è stato l'addetto stampa dell'Östersunds FK, Niclas Lidström, ai microfoni di 'SVT Sport'.

"Non abbiamo più alcun contatto con lui. Ha preso le sue cose quando è andato in vacanza e nulla ci fa pensare che tornerà".

Collezionate solamente 6 presenze nella sua avventura in , il classe 1993 cresciuto nelle giovanili del non prenderà dunque parte al prossimo campionato con l'Östersunds FK, il cui inizio è fissato per il 29 giugno.

Non resta che vedere così quale squadra sarà pronta ad accogliere un talento che neppure in è mai riuscito a sbocciare. Acquistato dalla Lazio nel 2015, Morrison nei suoi quattro anni in biancoceleste non ha infatti lasciato il segno.