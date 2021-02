Morrison confessa il furto degli scarpini di Rooney: "Per fare mangiare la mia famiglia"

Era una promessa del Manchester United ma la carriera di Ravel Morrison non è mai decollata. A frenarlo soprattutto un carattere difficile, come dimostra anche l'ultima confessione del diretto interessato.

Morrison, che nel 2015 era stato portato in Italia dalla Lazio, durante una live social con Rio Ferdinand ha raccontato di aver rubato qualche paia di scarpe nello spogliatoio del Manchester United.

"Ti ricordi quando mi hanno cacciato dallo spogliatoio per aver rubato i tuoi scarpini?”

A spingere Morrison sarebbero state le precarie condizioni economiche in cui versava all'epoca la sua famiglia.

“Il mio stipendio era quello di un calciatore delle giovanili, ero ancora un ragazzino. Rivendendo un paio di scarpini riuscivo a fare 250 sterline, se ne prendevo due ne avrei fatti 500. Così potevo portare la mia famiglia al ristorante cinese o a qualcosa di simile. Voi avevate 30 paia di scarpini. Io non volevo fare del male a nessuno, ma quando ho visto che a te o a Rooney ne consegnavano venti o trenta paia alla volta, ho pensato che prenderne uno per mettere un po’ di cibo sul tavolo a casa mia non sarebbe stato un problema”.