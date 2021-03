Morimoto arrestato in Paraguay per omissione di soccorso: era positivo all'alcol test

L'ex attaccante del Catania si trovava a bordo della sua auto quando si è scontrato con un motociclista. Rilasciato su cauzione.

Takayuki Morimoto, attaccante che in Italia abbiamo conosciuto con la maglia del Catania, è stato arrestato martedì in Paraguay per omissione di soccorso, come riporta il portale giapponese ‘Mainichi’.

L’ex nazionale giapponese oggi gioca con il Luqueno, club di prima divisione paraguaiana con cui ha firmato un contratto di un anno non più di un mese fa. Non ha ancora fatto il suo esordio.

I media locali raccontano che Morimoto sarebbe stato protagonista di un incidente mentre si trovava a bordo della sua auto.

Si sarebbe scontrato con un motociclista, senza poi fermarsi per prestare soccorso. Inoltre Morimoto sarebbe stato trovato anche positivo all’alcol test.

Dopo l’arresto, l’attaccante di 32 anni è stato rilasciato su cauzione. Si sarebbe offerto di pagare le spese mediche e i danni al motociclista.