Morientes sbarca a Capri, sarà il direttore tecnico del Racing

Fernando Morientes, ex attaccante del Real Madrid, comincia un progetto ambizioso con il Racing Capri, che militerà in Eccellenza campana.

" bella, però più bella Capri". Della bellezza dell'isola che domina il golfo di , naturalmente, non è consapevole soltanto Leonardo Pieraccioni, autore della storica frase pronunciata nel film "Il ciclone", ma sicuramente anche Fernando Morientes.



Non è mai troppo tardi per rimettersi in discussione e il "Moro" all'età di 44 anni e dopo esperienze negative come allenatore, decide di cambiare ancora vita. L'ex attaccante del sbarca ufficialmente al Racing Capri, squadra neonata dell'isola campana.

Il club, nato adesso, coltiva la grande ambizione di sbarcare tra i professionisti, mainizierà ovviamente dal Campionato d'Eccellenza campana 2020/2021. Il 'Moro' avrà il ruolo di direttore tecnico dell'Accademia, ovvero scruterà giovani talenti in giro per il mondo per portarli a Capri. Le sue parole riportate da 'Repubblica', fanno ben sperare il pubblico locale.

"La prima volta a Capri, che non conoscevo, sono rimasto stregato dalla bellezza. Partiamo dal basso, certo, ma il progetto crescerà e offriremo ai giovani l’opportunità di diventare calciatori. Non sono in vacanza, fidatevi. L’idea della piccola isola che sogna il grande calcio mi affascina".

E così comincia la nuova avventura nel calcio di Fernando Morientes, uno che nel suo palmares conta qualcosa come 3 , 2 Coppe Intercontinentali, 2 e molto, molto altro...