Morde un avversario: 6 giornate di squalifica al portiere del Burton

Il morso più famoso nella storia recente del calcio è quello di Luis Suarez a Chiellini durante il Mondiale 2014. Non è però stato l'unico episodio di questo tipo: anche in League One, la terza divisione del calcio inglese, un giocatore è stato squalificato per lo stesso motivo: per 6 giornate.

Si tratta di Kieran O'Hara, che di professione fa il portiere e gioca nel Burton Albion, anche se il suo cartellino è di proprietà del . Il classe 1996 ha giocato nell'Under 23 dei Red Devils, prima di iniziare a girare in prestito.

L'episodio che lo ha visto protagonista si è consumato nella sfida contro il Peterborough dello scorso 29 febbraio, terminata 1-1. Sugli sviluppi di un corner, O'Hara avrebbe morso Szmodics.

La Football Association in un comunicato ufficiale ha spiegato le ragioni della squalifica.

📝 An independent Regulatory Commission has suspended goalkeeper Kieran O'Hara for six games with immediate effect for a breach of FA Rule E3.



Read more about this via the link below.#BAFC



👇👇👇