Moratti sicuro: "È nato il Conte anti-juventino, che soddisfazione!"

Fa festa l'Inter, che con quattro giornate d'anticipo conquista il diciannovesimo Scudetto della propria storia. E fa festa anche Massimo Moratti. Che dell'Inter non fa più parte ormai da tempo, ma ha sempre i colori nerazzurri tatuati nel cuore. E alla 'Gazzetta dello Sport' esulta come quando ricopriva la carica di presidente.

"Il primo Scudetto servì ad avviare un quinquennio unico, culminato con l’apoteosi di Madrid. Questa Inter ha tutto per aprire un ciclo e fare bene anche in Champions. Stupito per i problemi societari? Sì, perché Suning è una potenza. Ma le variabili Covid e Pechino non erano facili da immaginare. Ora però credo che sia tornato il sereno".

E ora, la speranza dell'Inter è quella di poter avviare un ciclo. Come quello di Moratti, con Mancini prima e Mourinho poi in panchina.

È lo Scudetto di Antonio Conte, il primo alla guida dell'Inter dopo aver avviato il regno della Juventus.

"I suoi meriti sono enormi. Ci ha messo a lungo la faccia. E non era facile isolare la squadra da tutti i problemi societari. Una situazione per lui nuova, mentre la capacità di tenere tutti, anche chi gioca poco, sul pezzo già gliela si riconosceva. Conte come Mourinho? Fare questi paragoni è sempre difficile. Però anche questo gruppo mi sembrava in missione. I due allenatori sono super professionisti, con una passione viscerale per il calcio e per il loro lavoro".