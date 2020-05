Moratti ricorda Simoni: "Gli impedirono di vincere uno Scudetto"

L'ex presidente dell'Inter nel giorno della morte di Simoni ricorda le polemiche del 1998: "Avrebbe meritato di vincere un campionato".

E' un giorno triste per il calcio italiano e in particolare per il mondo nerazzurro che piange Luigi Simoni, tecnico della prima di Ronaldo il Fenomeno.

Simoni è stato l'allenatore nerazzurro dal luglio 1997 al novembre 1998 vincendo una Coppa UEFA e piazzandosi secondo dietro la , in un campionato ricordato soprattutto per l'episodio Iuliano-Ronaldo durante lo scontro diretto giocato nel vecchio 'Delle Alpi'.

Episodio a cui probabilmente si riferisce Massimo Moratti anche nel giorno della morte di Simoni, contattato telefonicamente dall'ANSA.

"E' stato un grande protagonista della storia dell'Inter: ha vinto una coppa europea molto importante, gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato".

L'ex presidente dell'Inter quindi ricorda la figura di Simoni, allenatore e uomo al quale Moratti è rimasto particolarmente legato.