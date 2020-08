Moratti punge la Juventus: "Un conto è uscire con il PSG, un conto con il Lione..."

L'ex presidente dell'Inter sul ko della Juventus: "Noi aspettammo 45 anni per vincerla, loro sono quasi alle nozze d'argento con il digiuno...".

L'eliminazione per mano del ha segnato un nuovo cambio in casa : CR7 e compagni hanno terminato troppo presto il loro cammino in e sulla questione si è espresso anche Massimo Moratti, che ha paragonato la disfatta bianconera a quella dell' .

Ai microfoni del 'Quotidiano Sportivo', l'ex presidente dell' ha sottolineato il pesante epilogo della cavalcata europea di Madama:

"Un conto è essere eliminati dal , altra cosa è andare a casa contro la settima classificata del campionato francese. Onestamente, non c’è paragone. Perdere contro Mbappé e Neymar non è un disonore".

Da tanti anni ormai la Juventus insegue la Champions League, Moratti ricorda quando la sua Inter interruppe il lunghissimo digiuno: