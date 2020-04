Moratti: "Il primo sms dopo la Champions l'ho ricevuto da Ibrahimovic"

L'ex patron dell'Inter elogia Ibrahimovic: "Si è sempre comportato bene con noi, è un grande professionista. Senza infortuni Ronaldo sarebbe rimasto".

Dieci anni fa esatti l' eliminava il volando in finale di , nonostante la sconfitta per 1-0 che garantì comunque ai nerazzurri la qualificazione in virtù del successo per 3-1 maturato nel match d'andata.

Una stagione poi conclusasi con il trionfo completo e la conquista del 'Triplete', suggellato dalla vittoria contro il nella finalissima del 22 maggio 2010 al 'Santiago Bernabeu' di Madrid. Il presidente dell'epoca, Massimo Moratti, è stato intervistato dalla trasmissione 'Tutti Convocati' in onda sulle frequenze di 'Radio 24' e ha rivelato un particolare interessante relativo all'immediato post-partita.

"Ibrahimovic si è sempre comportato bene con noi, il primo sms di congratulazioni dopo Madrid l'ho ricevuto proprio da lui e non era una cosa semplicissima. L'ho considerato un professionista serissimo. Lo scambio con Eto'o? Lo ha voluto il caso, Samuel è stato più utile di quanto ci attendessimo".

Recentemente Mourinho ha dichiarato che il migliore di tutti è stato Ronaldo 'Il Fenomeno'.