Moratti fa sognare i tifosi nerazzurri: "Per Messi l'Inter ci ha provato o ci proverà"

L'ex presidente nerazzurro ha detto la sua sul tormentone argentino: "Il club credo ci abbia già provato, vedendo quell'annuncio di Suning...".

Non si placano le voci riguardanti il futuro di Leo Messi. Mentre Koeman sembra essere pronto a separarsi da Suarez, la volontà del nuovo tecnico blaugrana è ovviamente quella di puntare forte sul fuoriclasse argentino. Che si interroga però sul suo futuro in .

Per questo , e continuano a sognare il colpo della vita, che sì verrebbe a costare centinaia di milioni di euro, ma permetterebbe di entrare in una dimensione in cui tra le proprie fila milita uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio e dello sport.

A tal proposito, in chiave Inter, ha parlato Massimo Moratti, intervistato da AS:

Altre squadre

"Il club credo ci abbia già provato. E vedendo l'annuncio, quella pubblicità di Suning col profilo dell'argentino sul Duomo mi viene da pensare che già ci sia stata un'iniziativa in tal senso. E se non fosse così, credo ci proveranno presto"

Tra il dire e il fare ci sono però costi enormi da sostenere:

"Non è un'operazione semplice economicamente, è chiaro. Ma peserà la volontà di Messi, serve capire se vuol davvero lasciare il . Io, ovviamente, non posso saperlo".

Koeman ha evidenziato come voglia tenere Messi, mentre l'argentino da canto suo non ha ancora detto la sua a tal riguardo. Almeno fino alle dichiarazioni del numero 10, dunque, le voci sul suo futuro saranno il massimo tormentone dell'estate di calciomercato più strana di sempre.