Moratti fa sognare i tifosi dell'Inter: "Suning ha tutto per portare Messi a Milano"

L'ex presidente nerazzurro ha parlato del tormentone relativo a Messi: "Non ho informazioni riservate, ma Suning ha risorse e competenze".

Ogni squadra desidera avere Leo Messi tra le proprie fila. Impossibile per tutti. O forse no. Perchè dopo le continue voci sul del passato, ultimamente si moltiplicano quelle relative all'. Nessuna trattativa, certo, i tifosi nerazzurri neanche ci pensano. Ma le indiscrezioni e le voci di alcuni protagonisti, fanno ovviamente sognare.

E' sopratutto l'ex presidente Moratti a venire intervistato sull'argomento Messi, visto e considerando come il vecchio patron del Triplete sia riuscito a portare in nerazzurro grandi nomi grazie a grossi investimenti. Certo quello relativo all'argentino è decisamente più difficile, visto il valore e il costo del giocatore in questione.

Moratti, intervistato da Quotidiano Sportivo, rilascia dichiarazioni che portano nuove speranze ai tifosi dell'Inter:

"Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano"

Tra gli uomini più ricchi d'Asia, Suning deve però fare i conti con un prezzo di centinaia di milioni per portare Messi all'Inter, considerando sia il cartellino, sia lo stipendio monstre del giocatore.

Sotto contratto con il fino al 2021, l'argentino non ha mai aperto la porta seriamente ad un addio, anche se attorno a lui anno dopo anno si è continuamente parlato di un addio per potersi confrontare con altre realtà e provare ad essere Messi anche altrove, dopo tutta una vita passata a fare la storia con la maglia del Barcellona.