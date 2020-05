Moratti è chiaro: "Il campionato finisca qui, andare avanti è inutile"

L'ex presidente dell'Inter vota per lo stop definitivo del campionato e rivela un retroscena su Messi: "Potevo prenderlo quando era molto giovane".

Gli acquisti faraonici, le delusioni in serie, le prime vittorie e l'apoteosi del 'Triplete': la presidenza di Massimo Moratti ha vissuto fasi altalenanti della storia dell' , un vero e proprio giro sulle montagne russe terminato nel 2013 con la cessione della maggioranza ad Erick Thohir.

Oggi è un giorno speciale per Moratti che compie 75 anni: il destino ha voluto che questo anniversario cadesse in occasione della data del successo in quel di Siena (16 maggio 2010), seconda tappa delle tre che hanno riscritto la storia recente del club.

Intervistato da 'La Stampa', l'ex patron nerazzurro si è però detto convinto che sia necessario chiudere definitivamente la stagione 2019/20: gli stimoli per proseguire in piena estate non sarebbero sufficienti.

"Io la finirei qui. È pericoloso continuare, il filo dell’equilibrio è sottilissimo. Si siedano intorno a un tavolo, inizino a pensare alla prossima stagione e a come attutire lo stop di questa. Tentare di andare avanti mi sembra del tutto inutile".

Lionel Messi avrebbe potuto giocare nell'Inter se solo i pianeti si fossero allineati quando esisteva la possibilità che lasciasse il .