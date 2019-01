Morata vuole il Siviglia, Zola duro: "Deve abituarsi alle critiche, gioca nel Chelsea"

Alvaro Morata avrebbe già detto di sì al Siviglia. Il vice di Sarri, Gianfranco Zola, a muso duro: "In un altro club? Accadrebbe la stessa cosa".

Continua la telenovela di mercato legata al futuro di Alvaro Morata in casa Chelsea. L'intenzione dello spagnolo, come già annunciato, sarebbe quella di tornare in Spagna, dove il giocatore avrebbe già dato il proprio sì per un trasferimento al Siviglia.

Una partenza improvvisa grazie alla quale l'ex juventino spera di ritrovare il feeling perso con il goal, risultato di uno scarso adattamento con la Premier League dimostrato fin dal suo arrivo al Chelsea nell'estate 2017.

A parlare della difficile situazione di Morata in casa Chelsea, ci ha pensato il vice di Maurizio Sarri, Gianfranco Zola. La leggenda dei blues, nella conferenza stampa in presentazione della gara contro il Nottingham Forest, valevole per il terzo turno di FA Cup, si è espresso duramente nei confronti del giocatore.

"Alvaro deve abituarsi alle critiche. La gente si aspetta molto dal numero nove dei Blues. Si aspetta spettacolo e tanti gol. Insomma, questo genere di responsabilità fa parte del suo lavoro, non si può evitare. Ma se dovesse andare in un altro top club, gli accadrebbe la stessa cosa deve assolutamente imparare a lasciarsi tutto alle spalle, altrimenti questo diventa un peso che si porterà per sempre sulle spalle e non lo aiuterà a migliorarsi. Gioca nel Chelsea, non nel Southampton o nel Brighton, con tutto il rispetto per questi club”. L'articolo prosegue qui sotto

Una critica nemmeno troppo velata al suo numero 29 dunque, con Morata che in questa stagione ha mostrato uno scarso rendimento che lo ha portato a collezionare solamente sette goal in 23 presenze totali.

Intanto, secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', la prossima settimana la dirigenza del Chelsea incontrerà a Londra il procuratore di Morata, Juanma Lopez, per discutere della trattativa con il Siviglia. L'attaccante ha già dato il suo totale assenso al prestito in Spagna fino al termine della stagione e ora si attende la risposta dei blues.