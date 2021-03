Morata uomo della provvidenza per la Juve: "Chi non crede in noi non accenda la tv"

Il bomber spagnolo ha sbloccato Juventus-Spezia dopo soli 60'' dal suo ingresso in campo: "Lotteremo fino alla fine".

Gli sono bastati pochi secondi (60 per l'esattezza) per incidere nel modo che gli è più caro, il goal: primo squillo in campionato all'Allianz Stadium per Alvaro Morata, autore del provvisorio 1-0 della Juventus sullo Spezia.

Un movimento da bomber vero, ad attaccare il primo palo su assist preciso di Bernardeschi: manna dal cielo per 'Madama' che, fino a quel punto, aveva faticato e non poco sotto l'aspetto della pericolosità offensiva, aumentata a dismisura con l'ingresso dello spagnolo.

La dimostrazione lampante che questa Juventus ha bisogno di un '9' che consenta di alzare il baricentro e di aprire gli spazi in campo aperto per Ronaldo e, quando c'è, anche Kulusevski: Morata è l'uomo perfetto per Pirlo, che se lo gode dopo un periodo di bassi dal punto di vista della salute.

Un citomegalovirus lo ha fermato sul più bello, sottraendolo alle rotazioni offensive bianconere: alcuni segni di una salute non ancora al top (tosse e stanchezza eccessiva) ci sono ancora, ma il peggio sembra ormai passato, come raccontato ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita.

"Mi mancava molto giocare e tornare a sentirmi con un po' di forza: ultimamente non ne avevo molta, dobbiamo rimanere a disposizione e dare tutto quando si gioca perché siamo contati".

Prima rete del 2021, interrotto un digiuno che durava dal 19 dicembre (Parma-Juventus 0-4).

"Non so cosa mi mancava, l'importante era prendersi i tre punti per ritrovare la dinamica della vittoria. Ci sono ancora tanti punti a disposizione e abbiamo una gara da recuperare. Tutti quelli che conoscono il mondo del calcio sanno che un semplice successo può portare positività all'interno dello spogliatoio".

Da Morata solo una grande carica in vista dell'ultima parte della stagione, in cui servirà anche il suo fiuto da goleador per rimanere agganciati alla lotta Scudetto.