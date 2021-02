Morata torna ad allenarsi: seduta personalizzata, punta al rientro con la Lazio

L'attaccante spagnolo ha saltato la trasferta di Verona per infortunio: salterà la gara con lo Spezia, possibile rientro nel prossimo weekend.

La Juventus attende il rientro a pieno regime di Alvaro Morata. Dopo aver saltato anche la trasferta contro il Verona, l'attaccante spagnolo è tornato oggi ad allenarsi alla Continassa.

Il classe 1993 ha svolto una seduta d'allenamento personalizzata, dopo aver osservato alcuni giorni di riposo, come aveva annunciato anche Andrea Pirlo.

Sembra a questo punto complicato il ritorno per il match contro lo Spezia di martedì sera. L'obiettivo potrebbe essere la convocazione per la partita del prossimo fine settimana contro la Lazio, per poi essere a disposizione anche per il Porto.

L'ultima partita giocata da Morata dal primo minuto è stata quella contro il Napoli del 13 febbraio. Poi uno spezzone con il Porto e con il Crotone, prima di saltare la gara del Bentegodi.