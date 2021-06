Morata 'spaventa' la Juventus: "Sarebbe bello essere allenato di nuovo da Simeone"

L'attaccante spagnolo non dissipa i dubbi sul suo futuro, a metà tra Juventus e Atletico Madrid: "Giocherò dove mi vorranno di più".

La Juventus spera di strappare il rinnovo del prestito oneroso dall'Atletico Madrid, lui attende che la situazione si evolva in un modo o nell'altro: l'attenzione di Alvaro Morata è, per ora, tutta per gli Europei da disputare con la maglia della Spagna, anche se i discorsi sul suo futuro non possono passare inosservati come se nulla fosse.

Intanto concentrazione rivolta agli impegni con le 'Furie Rosse', come dichiarato nell'intervista concessa a 'Onda Cero': la mente non è mai stata sfiorata dall'idea di non prendere parte a questo importante appuntamento estivo.

"Non avevo paura di essere lasciato fuori dalla Nazionale, ho giocato delle belle partite e fatto più assist che mai, se non fosse stato per il VAR avrei superato i 30 goal. In Nazionale ho sempre fatto bene quando sono stato chiamato in causa".

Giocare accanto a Cristiano Ronaldo è sempre un incentivo in più per migliorarsi costantemente.

"Nella nostra mente è lui il goleador, perché sappiamo che se lui segna noi saremo più vicini a vincere dei titoli. Fa di tutto pur di vincere, non pensa ai numeri individuali. La sua è una mentalità d'acciaio, stile Rafa Nadal. E' qualcosa che ammiro e giocare al suo fianco mi diverte molto".

Infine il tema più spinoso, quello del futuro: da parte di Morata l'ammissione di essere tentato da una nuova esperienza con Diego Simeone.