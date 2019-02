Morata si sfoga dopo il goal annullato in Atletico-Juventus: segna e mima il VAR

Alvaro Morata ironizza sul goal annullato in Champions contro la Juventus, facendo il gesto dell'auricolare dopo ila rete al Villarreal.

Nella partita di Champions League contro la Juventus, vinta comunque dall'Atletico Madrid, Alvaro Morata si è visto annullare il goal per la presunta spinta ai danni di Girogio Chiellini. Per lui è stata un'esultanza amara, visto che non si è trasformata effettivamente in rete.

Primo goal per Morata con l'Atletico Madrid e lui... chiede la conferma del VAR 🤣📺#LaLigaSantander #DAZN pic.twitter.com/pWfAyXMKKq — DAZN Italia (@DAZN_IT) 24 febbraio 2019

Nella gara odierna di Liga contro il Villarreal, Alvaro Morata ha sbloccato il punteggio con un goal al 13', su assist di Filipe Luis. Per l'ex attaccante della Juventus c'è stata un'esultanza particolare, senza dubbio mai vista.

Alvaro Morata ha mimato il gesto dell'arbitro che parla con l'auricolare con il VAR, come a dire: "Questo è buono? Posso esultare, sì?". Un gesto che ha fatto divertire il pubblico in campo.

Adesso che il giocatore spagnolo si è sbloccato, potrebbe non fermarsi più e rappresentare un nuovo pericolo per la Juventus, in ottica ritorno di Champions League.