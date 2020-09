Morata saluta l'Atletico Madrid: "Un orgoglio lottare per questi colori"

In attesa dell'ufficialità della Juventus, Alvaro Morata posta un messaggio di addio all'Atletico: "Nel mio cuore ci sarà sempre un posto per voi".

Alvaro Morata lascia l' e torna alla 4 anni dopo la separazione dell'estate 2016. Tutto fatto, visite mediche comprese. Prima dell'ufficialità, però, è tempo di un sentito messaggio pubblicato dal neo attaccante bianconero sul proprio profilo Instagram.

"Cari atleticanos, giocare nell'Atletico Madrid è stata una delle migliori cose che mi siano successe nella vita. Coloro che mi conoscono sanno che avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibili, nei quali ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno di voi dal momento in cui sono arrivato. Lottare per questi colori è stato un autentico orgoglio e festeggiare i goal con questa maglia un sogno diventato realtà. Altre squadre Questo è un club così grande perché la sua gente lo rende grande. Nella mia memoria resteranno per sempre registrate tutte questi notti storiche che ogni calciatore sogna di vivere. Nel mio cuore ci sarà sempre un posto per voi. Grazie, Atletico Madrid". L'articolo prosegue qui sotto

Morata è arrivato all'Atletico Madrid nel gennaio del 2019, proveniente dal . E ha ritrovato il sorriso dopo la negativa esperienza in Premier League. Lascia dopo quasi due anni per far ritorno in un altro luogo del cuore: . La Juventus lo aspetta.